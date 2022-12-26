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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıIı törenle kutlandı

26.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıIı törenle kutlandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün kurtuluşların önemli olduğunu, Gaziantep'in kurtuluşunun ise çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Bu şehir Müslüman nüfusunun 4'te birini şehit vermiş, 6 bin 317 şehidi var ve kalan 4'te 3'lük kesimi gazi olmuş. Gazi Meclisimizce gazilik unvanı 3 kez verilmiş. Biri Gaziantep'e, diğeri bildiğiniz gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Gazi Meclis'in kendisine. Gaziantepliler, bunun farkında olarak 101 yıldır şehirde üreterek ülkeye katkı sunarak ve şehrin ve ülkenin büyümesine çaba sarf ederek, gayret gösteriyor. Bunu yaparken de en önemli gücü, geçmişi unutmamak ve şu andaki huzur ikliminin güven ikliminin kıymetini bilmek. Gaziantep'te üretim oluyorsa, 12 milyar dolar ihracat oluyorsa, en büyük sebeplerinden birisi asayişin huzurun güvenliğin olması. Bunda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin başındaki size ve tüm ekibe teşekkür ediyorum, müteşekkiriz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "25 Aralık, 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyenlerin günüdür, baş veren baş eğmeyenlerin günüdür. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, değerli Bakanım Hulusi komutanımın ve bütün Mehmetçiklerin büyük mücadelesiyle bugün, dünden çok daha güvenliyiz, çok daha huzurluyuz." ifadelerini kullandı.

Programa katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı bazı kişilere "Gaziantep'e değer katanlar" ödülü verildi.

Bakan Akar da Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e plaket verdi.

Programa AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, gaziler ile davetliler katıldı.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce bugüne özel hazırlanan konser sahnelendi.

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