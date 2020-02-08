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Gaziantep’in Gazilik Unvanı verilmesinin 99. Yıldönümü kutlandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.02.2020 13:46 | Son Güncelleme

Antep’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazi’lik unvanı verilişinin 99.

Antep’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ‘Gazi’lik unvanı verilişinin 99. yıldönümü vesilesi ile tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep Milletvekilleri, protokol üyeleri, adli, mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gazi derneklerinin üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gaziantep’e tevcih edilen İstiklal Madalyası, Vali Gül, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve protokol heyetince bayrağımıza toka edildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende konuşan Vali Davut Gül, dünyadaki ‘Gazi’ unvanlı tek şehrin Gaziantep olduğunu kaydetti.
Konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, Antep Savunmasının 6317 şehidine ve ismi bilinen, bilinmeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Gül, Gaziantep’in geçmişiyle gururlanan bir şehir olduğunu söyledi.
Gül, “Her şehrin geçmişinde gururlanacağı çeşitli olaylar vardır ama Gaziantep bir başka. Bu şehir 6317 şehidi ile o gün yaşayan nüfusunun dörtte birini şehit verdi. Dörtte biri şehit düşen bir şehrin insanı kadar taşı toprağı her şeyi ‘Gazi’dir. 99 sene sonra da övünmek bizlerin, bu şehrin hakkı, 100 bin sene sonra da gelecek nesillerin övünebileceği bir miras” dedi.
Gaziantep’in yokluktan bugünlere geldiğinin altını çizen Gül, “Gaziantep yokluktan bu günlere gelen bir şehir. Aslında Türkiye Cumhuriyeti’nin de bir hikayesi gibi. Geçmişte toplu iğne yapamayan Türkiye Cumhuriyeti tank, top, günümüze baktığımızda helikopter, ihaları yapan ve dünyada kendine yetebilen ender ülkelerden biri durumuna geldi. Acı zerdali çekirdeğinden Gastronomi şehrine, mağaralarda halı dokuyan bir şehirden 7 buçuk milyar dolar ihracat yapan ve ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 155 olan bir şehir haline geldi. Antep Savunmasında bu mücadeleyi verenler ne kadar önemli bir görevi yerine getirdilerse ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda bu şehrin, bu ülkenin büyümesine katkı sunanlar da o kadar büyük iş yaptılar. Gaziantep’in en büyük sermayesi birliği, bütünlüğü, kardeşliği ve beşeri sermayesidir. Farlılıklarımızı zenginlik bilerek, saflarımızı sıklaştırarak inşallah daha iyi yerlere geleceğiz” ifadelerini kullandı.
Savunmanın 100. yılı
Bu sene Antep Savunmasının 100. senesi olduğunu da hatırlatan Gül, “Gelecek sene ise Antep’in Kurtuluşu’nun 100. senesi. Bu 24 aylık sürçe içerisinde sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz belediyelerimiz, merkezi hükumetin tüm kuruluşları Gaziantep’te etkinlikler yapacak. Hep bir araya geleceğiz. İsteğimiz Gaziantep’teki bu kahramanlığın gelecek nesillere, bütün Türkiye’ye ve dünyaya duyurulması. Bun el birliği ile yapacağız” diye konuştu.
Tören Gazilik Beratı ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

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