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Gaziantep'in gözü Avrupa kupalarında

23.08.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp başkanı Cevdet Akınal: "Hedefimiz daha yukarılar. İnşallah Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz" - "(Transfer) 1-2 eksiğimiz kaldı, onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da alıp transferi kapatacağız"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren Gaziantep'in kulüp başkanı Cevdet Akınal, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Akınal, AA muhabirine, 2019'da Süper Lig'e çıkmalarına ve yeni olmalarına rağmen önceki sezonu 8, geçen sezonu ise 9. sırada tamamladıklarını hatırlattı.

Takımın her zaman konulan hedef doğrultusunda ilerlediğini ve bunun için çabaladığını belirten Akınal, "Bu kentin takımı her zaman üst sıraları hedeflemiş ve ona göre oynamıştır. Gaziantep, futbolu seven ve Türk futboluna önemli katkılar veren bir şehir olmuştur." diye konuştu.

Akınal, sezona VavaCars Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle başladıklarını anımsatarak, "İyi bir kadroya sahibiz. Fatih Karagümrük maçından mağlubiyetle ayrılsak da iyi mücadele ettik. Bu hafta sahamızdaki Beşiktaş maçında ise son derece güzel oynadık. Takımımızın oynadığı futbol umut verici. İlerleyen haftalarda daha da iyi duruma geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Hedef Avrupa kupaları

Cevdet Akınal, bu sezon Avrupa kupalarına katılmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Hedefimiz daha yukarılar. İnşallah bir aksilik olmazsa Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Malum pandemi sürecindeyiz. Bir aksilik ve sakatlık olmazsa düşüncemiz bu. Bu hedefte ilerleyeceğiz inşallah. Maxim ve Tosca Romanya, Vetrih Slovenya ve Sagal ise Şili Milli Takımı'na gidecek. Dört milli oyuncumuz var yani. İnşallah en az bir oyuncu da bizim milli takıma verirsek çok iyi olacak."

- Transferde hedef takımı gençleştirmek

Transfer sürecinde takıma katkı sağlayacaklarını düşündükleri futbolcuları almaya çalıştıklarını anlatan Akınal, şöyle konuştu:

"Hocamızla anlaştıktan sonra amacımızın takımı gençleştirmek olduğunu konuştuk. Takım yaşlıydı, genç oyuncular transfer ediyoruz. Her bölgeye 2-3 oyuncu alıyoruz. Yerli oyuncuya ağırlık veriyoruz. Malum kural değişti, ona göre gelecek vadeden yerli oyunculara ağırlık veriyoruz. Bunun yanında yabancı oyuncular da alıyoruz. 1-2 eksiğimiz kaldı, onlarla da görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da alıp transferi kapatacağız."

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