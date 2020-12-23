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Gaziantep’in Kurtuluşu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Gaziantep’in Kurtuluşu

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şahinbeylerin, Karayılanların, isimsiz pek çok kahramanın bağımsızlığı uğruna ölümü göze aldığı Gaziantep’in, yürekli insanların şehri olduğunu belirtti.
Gaziantep’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü nedeniyle mesaj yayınlayan Prof. Dr. Dağlı, “25 Aralık 1921, 11 ay süreyle, kendi imkanlarıyla kentini savunmak zorunda kalan Antepli’nin, 6 bin 317 şehit vererek bağımsızlığını elde ettiği gündür” ifadelerini kullandı.
“Bağımsızlığını elde eden bu şehir, TBMM tarafından hem de savaşırken ‘Gazi’ unvanı ile taçlandırılarak tarihe geçmiştir” ifadelerine de yer veren Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:
“Bizler de SANKO Üniversitesi olarak, Gaziantep’in şanlı tarihini nesilden nesile aktararak, bilim ve sağlık alanında şehrimize layık başarılar elde edecek gençler ve bilim insanları yetiştirmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Yavuz Bülent Bakiler’in ‘Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde / Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak / Bayraklar içinde en güzel bayrak’ dizelerinde olduğu gibi vatanımızın bağımsızlığı ve bağımsızlığımızın en büyük simgesi olan bayrağımızın özgürce dalgalanması hepimizin en büyük görevidir. Bu vesileyle Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, Gazişehrimizin bağımsızlığının 99’uncu yılını kutluyorum.”

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