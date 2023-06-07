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Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor

07.06.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapılan kalıcı konutların inşası devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde deprem konutları yükseliyor

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, depremin ilçe merkezinde bir binada yıkıma ve bazı binalarda da ağır ve orta hasara neden olduğunu belirtti.

Konutların yapıldığı Fıstık Kent'teki çalışmaların süratle ilerlediğini ifade eden Sarı, ‘’Toplamda yapılacak olan 2507 deprem konutumuz ile ilgili çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde iş yerleri de var. Depreme dayanıklı şekilde inşa edilen konutlarımızı en kısa sürede bitirip vatandaşlarımıza teslim etmek istiyoruz. Bu konuda bizlere destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Nizip İnşaat

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