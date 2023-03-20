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Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak

20.03.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde, depremlerden etkilenen çiftçilerin ihtiyaç duydukları tarımsal ekipmanları tedarik edebilmeleri için Tarımsal Alet Ekipman Parkı kurulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye'de çiftçilerin enkaz altında kalan başta traktör olmak üzere üretim yapmak için kullandıkları aletlerin yeniden sağlanması için GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile işbirliğine gidildi.

Bu kapsamda, iki ilçedeki 500 çiftçiye sulama konusunda da destek verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yüzyılın felaketinin açtığı yara ve sıkıntıların, asrın dayanışmasıyla çözüleceğini belirtti.

Deprem bölgesinde traktörler başta olmak üzere ekip biçmede gerekli olan araçların enkaz altında kaldığını kaydeden Şahin, "GAP'a proje verdik. Proje hızlıca onaylandı. İslahiye ve Nurdağı'nda 'Tarım Alet Ekipman Parkı' kuruyoruz. Çiftçi enkaz altında aracı, alet ve edevatı kaldıysa gelecek ücretsiz şekilde bu imkandan yararlanacak. Proje için yaklaşık 54 milyon liralık kaynak ayrıldı. Çiftçimizin yarasına merhem olacağız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Şahin İslahiye Nurdağı park

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