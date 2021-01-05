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Gaziantep'in sarımsak kebabı ve sarımsak aşına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.01.2021 16:10 | Son Güncelleme

Gaziantep'in sarımsak kebabı ve sarımsak aşına Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'e özgü sarımsak kebabı ve sarımsak aşına Türk Patent ve Marka Kurumunca Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.

Gaziantep Kulübü Başkanı Sibel Gürsel, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 10 yıllık çalışma sonrasında, yeşil zeytin böreğinden sonra sarımsak kebabı ve sarımsak aşını da tescil ettirdiklerini belirtti.

Coğrafi işaretin, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla, kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülkeyle özdeşleşmiş ürüne verildiğini ifade eden Gürsel, şunları kaydetti:

"Doğallık, geleneksel olma, sürdürülebilir kalite, bölgesel kalkınma ve dünya pazarında rekabette bulunabilme garantisi gibi nitelikler coğrafi işaretlerin katma değerleri içinde bulunmaktadır. Coğrafi işaret, kültürün korunması açısından da yüksek öneme sahiptir. Bölgelere özgü üretimleri tescil yoluyla korumayı ve yok olmalarını önlemeyi amaçlar. Uzun ve oldukça meşakkatli olan tescil başvuru sürecinde emeği geçen, başta Prof. Dr. İsmail Hakkı Özsabuncuoğlu olmak üzere Özden Özsabuncuoğlu ve tescil çalışmalarına katkı sunan tüm geçmiş dönem başkanlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."

Yeni tescillerin kente hayırlı olmasını dileyen Gürsel, Kulüp olarak kentin değerlerine sahip çıkmaya, onları korumaya, gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

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