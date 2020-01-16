YURTHABER
  4. Gaziantep'in tarihi 3 kitapla anlatıldı

Gaziantep'in tarihi 3 kitapla anlatıldı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 16:45 | Son Güncelleme

Gaziantep'in tarihi 3 kitapla anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için "Ayntab Kitapları" hazırladı.

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından hazırlanan Gaziayntab Vilayeti, Ayntab Kazası ve Antep Savunması Kronolojisi kitaplarıyla 1867 yılından 1921 yılına kadar kentte yaşanan bütün gelişmeler ele alınıyor.

Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hayri Özkeçeci, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin binlerce yıllık tarihini gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşadığını söyledi. Antep tarihiyle ilgili daha önce de kitaplar hazırladıklarını ifade eden Özkeçeci, Milli Mücadele'nin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Gaziantep savunmasıyla ilgili ayrıntılı bir seri hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özkeçeci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Pamuk da 19. yüzyılın iyi etüt edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Gaziantep'in o yüzyılda baş döndürecek bir şekilde geliştiğini anlattı. Hazırladıkları kitaplarla Antep'in destansı mücadelesini anlatmak istediklerini dile getiren Pamuk, bilgi eksikliğini gidererek yanlış bilgilerin önüne geçmeye gayret ettiklerini kaydetti.

Antep Savunması Kronolojisi'yle 1918-1921 yıllarını anlattıklarını aktaran Pamuk, "Türkiye ve dünya ölçeğinde büyük fotoğrafı görmeyi arzu ettik. Türkiye'de ve dünyada neler gerçekleşiyor? Ayntab'da nasıl bir süreç yaşandı? Bu zamanı değerlendirmeye çalıştık." dedi.

Gaziantep'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında kitapları hazırladıklarına işaret eden Pamuk, şöyle devam etti:

"Gaziayntab Vilayeti kitabında 1922-1926 yılları arasında şehirde meydana gelen hadiseler, sosyal hayat, hastalıklar, şehrin panoramasını okuyucuların bilgisine sunduk. Evliya Çelebi Gaziantep için 'dünyanın göz bebeği' diyor. Biz de bu anlamlı zaman içerisinde katkı sağlamanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Kitapları hazırlamak çok uzun bir zaman aldı. Arkası da gelecek. Geçmişi sağlam bir şekilde oturtmamız lazım. Geçmişle barışık olmadığımız zaman geleceği şekillendirmekte sıkıntı yaşarız. Biz bilimsel gelişim, ilerleme ve teknolojiyi en üst düzeyde kullanma taraftarıyız. Bunu yaparken de bu işe nasıl başlandı? İlk adımları nasıl gerçekleşti? Bunların bilinmesinin de önemli olduğunu düşünüyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü Görenler telefona sarıldı! Dakikalarca sürdü
Sani Konukoğlu anıldıSani Konukoğlu anıldı
Mitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara taşınacakMitat Enç, Gazikültür’le gelecek kuşaklara taşınacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gaziayntab Kitap kurtuluş Tarih

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Hisarcık’ta elektrik sayaçlarının zamanında okunmaması tepki çekiyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:11
Sabah
07:36
Öğle
12:45
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:03

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Aras Eczanesi
Sehitkamil
Ebru Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Ege Eczanesi
Sehitkamil
Ertürk Eczanesi
Sehitkamil
Gayem Eczanesi
Sehitkamil
Samet Eren Eczanesi
Sehitkamil
Begül Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO’da anlatıldı

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

"Anneye Süt Bebeğe Can Projesi"

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.