Gaziantep'in tarihi 3 kitapla anlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında, kentin tarihinin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için "Ayntab Kitapları" hazırladı.

Prof. Dr. Bilgehan Pamuk tarafından hazırlanan Gaziayntab Vilayeti, Ayntab Kazası ve Antep Savunması Kronolojisi kitaplarıyla 1867 yılından 1921 yılına kadar kentte yaşanan bütün gelişmeler ele alınıyor.

Şehitkamil Belediye Başkan Vekili Hayri Özkeçeci, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentin binlerce yıllık tarihini gelecek kuşaklara aktarmanın gururunu yaşadığını söyledi. Antep tarihiyle ilgili daha önce de kitaplar hazırladıklarını ifade eden Özkeçeci, Milli Mücadele'nin yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Gaziantep savunmasıyla ilgili ayrıntılı bir seri hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özkeçeci, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Prof. Dr. Pamuk da 19. yüzyılın iyi etüt edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Gaziantep'in o yüzyılda baş döndürecek bir şekilde geliştiğini anlattı. Hazırladıkları kitaplarla Antep'in destansı mücadelesini anlatmak istediklerini dile getiren Pamuk, bilgi eksikliğini gidererek yanlış bilgilerin önüne geçmeye gayret ettiklerini kaydetti.