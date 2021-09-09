Gaziantep'in yeni transferi Steven Caulker kente geldi

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, Gaziantep'e geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu.
Bulut, Fenerbahçe'den kiralanan Caulker ile bir kez daha çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcuya başarı diledi.
Steven Caulker, görüşmenin ardından kendisi için özel hazırlanan program eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Savunma oyuncusu Caulker, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.
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