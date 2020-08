Gaziantep’in yıldızı 211 öğrenciye burs verilecek

"GASMEK bugüne kadar 127 doktor adayı çıkardı" Şahin, konuşmasının devamında anne olarak bu başarıda ailenin rolünü bildiğini ifade ederek, “Her şey evlatta başlıyor. Gelip konuştuklarında gurur duydum. Bir algı var, ‘Gaziantep’in eğitimi ne olacak’ diye. İşte o Gaziantep’in eğitimi emin ellerde, sizler burada işin başındasınız. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum andan itibaren 110 okulun imarını belediye başkanlarıyla oturduk, çalıştık ve teslim ettik. Arkadaşlarıma ilk talimat ıslak zeminlerde sorun var, parasına bakmadan bütün okullar onarımdan geçecek dedik. Atatürk büstünden, basketbol potasına kadar neye ihtiyaç varsa yapılacak dedik. Bütçenin önemli bir kısmını eğitime harcadık. GASMEK’i kurduk. Herkes eşit şartlarda yarışamıyor. Ama küçücük destek verince büyük başarılara imza atıyorlar. Türkiye fırsatlar ülkesi. Eşit şartlarda yarışma ve gerektiğinde pozitif ayrımcılık yapmadır. GASMEK bugün yapılan son düzenlemelerle 127 doktor adayımız oldu. 1 milyon genç var. 600 bin öğrenci var. Her çocuğa dokunacağız. Her çocuğun gönlüne dokunacağız. Sizlerle birlikte geleceği inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın”

Gaziantep Valisi Davut Gül, projenin ismini ‘Pırlantep’ koyduklarını ve her öğrencinin birer pırlanta olduğunu söyleyerek, “Gaziantep ile ilgili GAGEV olarak iyi olan her şeyi destekliyoruz. Geçen sene başlamıştı, bu sene 211 kişiye burs veriyoruz. Kimse kimsenin rakibi değil. Gaziantep’te her başarılı öğrencinin yanında olmak istiyoruz. Yeni bir hayata atılıyorsunuz. Şartlar artık geçmiş yıllara göre çok çok iyi. Şehir olarak da bizler de yanınızda olmak istedik. Meslek lisesini tercih eden bin kişiye de burs vereceğiz. Gaziantep’in eğitim altyapısını güçlendirmek için son bir yılda tamamlanan derslik sayısı 4 bin adet. Eksiğimiz var ama şehrin hayırseverleriyle birlikte eksikleri tamamlayacağız. Nerede okursanız, nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğunuzu unutmayın ve ‘Hayır’ demesini öğrenin. Bunları yaptıktan sonra çok güzel işlere imza atarsınız” ifadelerine yer verdi.

“Eğitimde olumsuz algıyı kıracak bir başarı hikayesi”

Uzun yıllardır şehirde herkesin Gaziantep modeli ile çalıştığını vurgulayan AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, “Gaziantep eğitimindeki ters algıyı sona erdirecek yeni bir başarı hikayesini ortaya çıkaracak bir törendeyiz. Bu açıdan çok mutluyum. Burada valimizin, belediye başkanımızın ve bütün eğitim camiasının büyük emeği var. Önce fiziki koşullar sonra nitelik ve nicelik iyileştirmesiyle başarılar arka arkaya geliyor. Son 1 buçuk yılda 200’e yakın okul planlandı, birçoğu bitti ve açıldı. Bu model Gaziantep’in eğitimini yükseğe taşımak için elinden gelen tüm çabayı gösterdi. Bizler milletvekili olarak Ankara’da gerekli bütün mali ve manevi desteği Gaziantep’e vermiş durumdayız. Sizler Gaziantep’in gururu olacak öğrencilerimizsiniz. Sanayide, eğitimde, tarımda ‘Yükselen Bir Gaziantep’ planlamıştık bugün eğitimde yükselen bir Gaziantep var. Desteğinden dolayı GAGEV’e de teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.