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Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı

02.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı.

Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin haziran ayında 923 milyon 29 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Gaziantep'in haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldiğini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 7,9 oranında artışla 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı. Dünya genelinde hakim olan ekonomik sorunlar, girdi maliyetleri, lojistik, Rusya-Ukrayna savaşı maalesef uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep'imiz üretim kapasitesi, istihdama olan büyük katkısı ve ihracat hacmi ile ülke ekonomimizin övünç kaynağı olmayı sürdürüyor."

Ünverdi, kentin ilk yarısında en fazla sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

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