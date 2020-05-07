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Gaziantepli besiciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

GAZİANTEP HABERLERİ  | 07.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Gaziantepli besiciden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde besicilik yapan Mustafa Yaşar, 8 bin lira değerindeki büyükbaş hayvanını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

İlçeye bağlı Hancağız Mahallesi'nde ikamet eden Yaşar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan kampanyaya katkı sağlamaya karar verdi. Nizip Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçen hayırsever, yetiştirdiği büyükbaş hayvanı bağışlamak istediğini belirtti.

Yaşar'ın adresine giden Nizip Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Özaslan ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, 8 bin lira değerindeki hayvanı satışını yapmak ve elde edilecek geliri hayırsever adına Milli Dayanışma Kampanyası'na yatırmak üzere teslim aldı.

"Biz bize yeteriz." diyen Yaşar, şunları kaydetti:

"Ben 3 ineğimden birini devletime bağışlamak istedim. Elimden gelen bu. Az da olsa devletimize katkımız olursa ne mutlu bana. Eminim ki biz bu süreci Türk milleti olarak çok yıpranmadan atlatacağız. Yeter ki bir olalım, beraber olalım ve birbirimize yardımcı olalım."

Yetkililer ise Mustafa Yaşar’a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Milli Dayanışma Kampanyası

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