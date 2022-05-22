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Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

22.05.2022 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantepli genç çiftçi kurduğu serada topraksız çilek yetiştiriyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Bekir Ardıç, evinin bahçesine kurduğu topraksız serada yıllık 36 ton çilek üretmeyi hedefliyor.

Amanos Dağları eteğinde bulunan Değirmencik Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 750 metrekare alanda çok katlı sistemle sera kuran Ardıç, 15 bin çilek fidesiyle topraksız üretim yapıyor.

Ardıç, gazetecilere, birim alanda daha çok verim alındığı için topraksız tarımla "Albion" cinsi çilek üretimine yöneldiklerini belirterek, kurulan otomasyon sistemiyle seradaki ürünü daha kontrollü yetiştirdiklerini ve gelişimini görebildiklerini söyledi.

Kurduğu sera sayesinde yılın her ayı çilek yetiştirilebileceğini anlatan Ardıç, "İlk etapta aylık 3 ton üretimle yıllık 36 ton çilek üretmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ardıç, bölgede topraksız tarımla serada üretim yapacak çiftçilere de destek verebileceklerini ifade etti.

İslahiye ilçesinde, son yıllarda alternatif ürün olarak üretimi yaygınlaşan çilek, Huzurlu Yaylası ile Amanos Dağları'nın eteklerindeki İdilli, Yağızlar, Boğaziçi, Köklü ve Tandır mahallelerindeki 190 dekarlık alanda yetiştiriliyor.

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