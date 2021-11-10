Gaziantepli küçük kızın Türk bayrağı sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sokakta oynayan bir kız çocuğunun, yere düştüğünü gördüğü Türk bayrağını öperek katlaması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Şahinbey ilçesindeki Yeditepe Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın önünde oynayan küçük yaştaki kız çocuğu, binaya asılan Türk bayrağının yere düştüğünü fark etti.

Küçük çocuk, yerden aldığı bayrağı öptükten sonra katlayıp yanına aldı.

Çocuğun bu davranışı binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.



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