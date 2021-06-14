YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantepspor'un "tarihi" çalındı

Gaziantepspor'un "tarihi" çalındı

14.06.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesislere giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kulübün elde ettiği önemli başarıları temsil eden flama, çeşitli kupa ve fotoğrafları çaldı - Kupaların sergilendiği alanı boş görünce gözyaşlarını tutamayan kulüp başkanı Hasan Şahin: - "Son 3 yılda 17 hırsızlık olayı yaşandı"

1/

GAZİANTEP (AA) - Bir dönem Süper Lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılar elde eden ve günümüzde amatör liglerde dahi mücadele edebilecek kadrosu bulunmayan Gaziantepspor'un tesislerinden, kulübün tarihi başarılarını temsil eden bazı malzemeler çalındı.

Tesislerde kupaların sergilendiği alanı boş görünce gözyaşlarına hakim olamayan kulüp başkanı Hasan Şahin, AA muhabirine, göreve yaklaşık 3 yıl önce geldiğini ve bu süre içerisinde sürekli olarak takımı yaşatmaya çalıştığını dile getirdi.

Mevcut süreçte başarılı olamadıklarını ancak önümüzdeki dönemde yeni gelecek kişilerin kulübü canlandırmasını hayal ettiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Son 3 yılda 17 hırsızlık olayı yaşandı. Bunlarla ilgili bazı kişiler halen tutuklu, bazılar serbest bırakıldı. Bu hırsızlık ilk değil. İnsan gücüyle götüremeyeceğiniz trafolarımız bile çalındı. Eğer bize 2 tane görevli verilseydi, bunlar yaşanmazdı. Sonuç olarak onurumuz, şerefimiz dediğimiz şeyler çalındı. Çalınan şeyler arasında Spor Toto kupamız var. Bu kulübün şu an 16 tane kupası eksik. Büyük kupalarımız gitti. Roma ve Lille maçlarında aldığımız flamalar da gitti. Buna benzer çok kıymetli şeyler gitti. Düşünün, büyük takımların yenemediği dönemde siz Roma'yı yeniyorsunuz ama kupası gidiyor. Bu bir tarihtir, şehrin onurudur."

- Kalan kupalar taraftara emanet edildi

Kupaların daha önce bir müzede tutulması için girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını aktaran Şahin, bu yöndeki talebini kentin yöneticileriyle görüşüp hatırlatacağını kaydetti.

Açıklamasının ardından kalan kupa, flama ve fotoğrafları da avukat nezdinde tutulan tutanakla bazı taraftarlara emanet eden Şahin, "Bu kupalar taraftarımızın hakkıdır. Artık burada koruyamayız. Onları en iyi koruyacak kişiler taraftarımızdır." diyerek kulüp tarihine ilişkin malzemeleri tesislere gelen taraftara verdi.

Bu arada, teslim sırasında taraftarların da oldukça üzüntülü olduğu görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Gaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandıGaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı

Gaziantep Namaz Vakitleri 14 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:36
İkindi
16:27
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Pazartesi

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 7 kişiye umut oldu

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Muğla'da temizlik işçilerinin iki ayrı yerde bulduğu paralar sahiplerine teslim edildi

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Ankara'daki "Abacı Peribacaları" doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.