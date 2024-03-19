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Gaziantep’te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 5 şahıs tutuklandı

İHA İHA
19.03.2024 15:13
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Gaziantep’te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli şahıs tutuklandı.

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGADA 5 ŞAHIS TUTUKLANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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