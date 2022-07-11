Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fevzipaşa Mahallesi'nde dün G.G. (49) ve dini nikahlı eşi Semiha K. (42) ile İsmet D. (17) ve arkadaşı D.G. (21) arasında çıkan silahlı kavgada İsmet D'nin ölümü, Semiha K'nin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Olaydan sonra gözaltına alınan G.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün iki grup arasında Fevzipaşa Mahallesi'nde yaşanan tartışma sonrası G.G. silahla ateş açmış, olayda İsmet D. hayatını kaybetmiş, Semiha K. yaralanmıştı.



