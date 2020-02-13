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Gaziantep’te 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep’te 10 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan çalışmalarda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi’nde bulunan iki araca yapılan operasyonda 10 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

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