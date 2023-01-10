Gaziantep'te 10 bin filtreli sigara kağıdı ve 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir ikamette ve kargo paketinde arama yaptı.

Aramalarda 10 bin gümrük kaçağı dolu makaron ve 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin görüntüler polis tarafından basın mensuplarına dağıtıldı.

Görüntülerde, polisin ikametteki aramada makaron ve sigara ele geçirmesi yer alıyor.

