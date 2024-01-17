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Gaziantep’te 11 adet kaçak tabanca ele geçirildi: 2 şahıs tutuklandı

İHA İHA
17.01.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te 2 araç ve 2 adrese yönelik kaçakçılık operasyonunda 11 adet tabanca ile kaçak sigara, çay, alkol ve kulaklık ele geçirildi.

Operasyon sonucunda yakalanan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ve 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde düzenlenen operasyon sırasında yapılan aramalarda 10 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet şarjör, 8 kilo 700 gram gümrük kaçağı çay, 148 paket gümrük kaçağı sigara, 4 şişe gümrük kaçağı alkol ve 2 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Operasyon sonunda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilerce sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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