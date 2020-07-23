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Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 11 ev karantinaya alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 11 ev, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, filyasyon çalışmaları kapsamında dün itibarıyla 11 evde yaşayan 26 kişi hakkında karantina kararı verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu evlerin bulunduğu yerlere uyarı yazısı asıldı, güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan, 5 hanede yaşayan 15 kişinin karantina uygulaması sona erdi.

İlçe genelinde 593 kişinin yaşadığı 150 hanede karantina uygulaması sürüyor.

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