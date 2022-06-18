YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

18.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 elektrikli bisiklet hırsızlığı ile 1 açıktan hırsızlık olayını A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu:
Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıMalatya'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Gastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldıGastronomi Sokağı, Gastronomi Festivali ile açıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Armağan Çağlayan'ı şoke eden mesaj! "Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..."

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Sinirlerinizi kontrol altında tutamıyorsanız...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

''Bizim yeni bir iş bulmamız suçlulardan daha zor''

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.