Gaziantep'te 11 hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde farklı tarihlerde meydana gelen 10 elektrikli bisiklet hırsızlığı ile 1 açıktan hırsızlık olayını A.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



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