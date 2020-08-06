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Gaziantep’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı olaydan aranan şüpheli şahıs polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.Şehitkamil ilçesinde durumundan şüphelenilen şahıs polis ekipleri tarafından durduruldu.

Gaziantep’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gaziantep’te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 3 farklı olaydan aranan şüpheli şahıs polislerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.
Şehitkamil ilçesinde durumundan şüphelenilen şahıs polis ekipleri tarafından durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet mermi çıktı. Gözaltına alınan şahsın emniyette yapılan GBT sorgusunda 3 farklı suçtan arandığı ve uyuşturucu ticaretinden 12 yıl hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunun ardından şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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İkindi
16:28
Akşam
19:40
Yatsı
21:06

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Perşembe

Ataoğlu Eczanesi
Sehitkamil
Birecik Eczanesi
Sehitkamil
Cansever Eczanesi
Sehitkamil
Özge Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
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