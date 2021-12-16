Gaziantep'te 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda durumundan şüphelenilen İ.E. hakkında yapılan incelemede, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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