GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 14 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezindeki bir iş yeri ile depoya operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 14 ton kaçak akaryakıt, 14 fiber tank ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

