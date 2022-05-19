Gaziantep'te 1,5 kilogram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Şahinbey ilçesinde 2 araçta arama yapıldı.

Araçlarda, 1 kilo 550 gram eroin ve 104 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



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