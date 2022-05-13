Gaziantep'te 15 ton 320 kilogram kaçak çay ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 15 ton 320 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir depoya operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler depoda 15 ton 320 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.

