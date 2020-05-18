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Gaziantep’te 19 Mayıs coşkusu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 23:10 | Son Güncelleme

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüs’e karşı verilen ulusal mücade kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlanıyor.

Dünyayı ve Türkiye’yi kısa sürede etkisi altına alan Corona Virüs’e karşı verilen ulusal mücade kapsamında alınan önlemler nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı evlerde kutlanıyor. Milli mücadele başlangıcı olarak görülen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 101’nci yılında Gaziantep’te düzenlenen konvoy ile tüm evlerde 19 Mayıs coşkusu yaşatıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi al yıldızlı bayraklarla donattığı konvoylarla şehrin her alanına bayram coşkusunu taşıdı. 19 Mayıs’ın Kadir Gecesi’ne denk gelmesi nedeniyle akşam sokak sokak gezmesi planlanan konvoylar 18 Mayıs akşamı harekwt ederken, bayram günü de öğle saatinde de araçlar şehir turu atacak.
18 Mayıs günü, saat 20.30’da başlayan toplam 60 araçlık 4 kortej, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Şehir Hastanesi, Gazikent GATEM Kavşağı ve Abdükadir Yüksel Hastanesi’nden başlayarak şehrin dört bir yanına, marşlar, şarkılar ve türküler eşliğinde tur attı. Araçlar, 19 Mayıs günü ise saat 13.00’da aynı güzergahta turlayarak, vatandaslarla bir araya gelecek.

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