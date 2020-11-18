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Gaziantep’te 190 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.11.2020 15:17 | Son Güncelleme

Gaziantep’te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 190 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında organize sanayi bölgesinde şüpheli bir araç durduruldu.

Gaziantep’te polis ekiplerince durdurulan bir araçta 190 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devletin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek, kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğini azaltmak amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında organize sanayi bölgesinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan arama sonucunda araç içerisinde 190 bin adet bandrolsüz makaron bulundu.
Araçta bulunan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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