Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldürdüğü öne sürülen anne adliyeye sevk edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 2 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir evde dün 2 aylık bebek M.Ş'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Gözaltına alınan anne N.Ş. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

N.Ş'nin emniyetteki ifadesinde, cinayeti işlediğini, olayın ardından bıçakla kolunu yaraladığını itiraf ettiği öğrenildi.

Şahinbey ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde bir evde dün 2 aylık bebek bıçakla öldürülmüş, annesi ise yaralı bulunmuştu.



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