YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 17.08.2020 13:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 bin 246 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 246 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 394 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuryenin şakası canından ediyordu!Kuryenin şakası canından ediyordu!
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 17 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:14
Sabah
05:42
Öğle
12:40
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler17 Ağustos Pazartesi

Aydoğan Eczanesi
Sehitkamil
Çelemler Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Yalkın Eczanesi
Sehitkamil
Deva Eczanesi
Sahinbey
Faysal Öztürk Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım:

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.