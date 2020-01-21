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  4. Gaziantep’te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te 2 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan iki farklı operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı.

Gaziantep’te yapılan iki farklı operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Doğu Gişelerinde durdurulan 2 tırın dorselerinin taban kısımlarına gizlenmiş vaziyette bin 620 paket, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada ise 430 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki operasyonda toplam 2 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken suçta kullanılan bir çekici ve iki dorseye el konuldu.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlanıldı.

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