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Gaziantep'te 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

09.02.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, yaptığı aramada kaçak yollarla temin edildiği belirlenen 2 bin 500 litre akaryakıt, fiber tank, 8 bidon, santrifüj ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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