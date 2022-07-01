Gaziantep'te 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda 2 bin 751 sikke ve tarihi eser niteliğine sahip olduğu değerlendirilen 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 bin 751 tarihi sikke, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 568 obje, 5 kitap, 4 tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

