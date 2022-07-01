YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

Gaziantep'te 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

01.07.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 2 bin 751 tarihi sikke ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonunda 2 bin 751 sikke ve tarihi eser niteliğine sahip olduğu değerlendirilen 568 obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 2 bin 751 tarihi sikke, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 568 obje, 5 kitap, 4 tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:CHP Grup Başkanvekili Özel, Gaziantep'te gündemi değerlendirdi:
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybettiKars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada astsubay hayatını kaybetti
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sikke

Gaziantep Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:39
İkindi
16:30
Akşam
20:01
Yatsı
21:39
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Ortalık karıştı! Atlarla cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Belediye Başkanı timsahla evlendi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.