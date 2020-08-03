YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 2 bin 913 kişiye maske takmama ve sosyal mesafe ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 913 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı.

Ekipler, ayrıca denetim yaptıkları 437 iş yerinden ikisine cezai işlem uyguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Ödemiş’te bin aileye kurban eti dağıtıldı

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Kuşadası’nın her sokağı cazibe ve çekim merkezi oluyor

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

Trabzonspor yeni sezonda Eddie Newton ile devam etme kararı aldı

ALOSBİ’ye 112 istasyonu

ALOSBİ’ye 112 istasyonu

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:30
Öğle
12:42
İkindi
16:29
Akşam
19:43
Yatsı
21:10

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Akkartal Eczanesi
Sehitkamil
Bogaziçi Eczanesi
Sehitkamil
D. Bilim Eczanesi
Sehitkamil
Müge Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Yonca Eczanesi
Sehitkamil
Asil Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

Belediye personeline toplu sözleşme müjdesi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

Gaziantep'te fabrikanın havalandırmasını tamir ederken düşen işçi öldü

Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

Gaziantep FK, lige verilen aradan güçlenerek çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.