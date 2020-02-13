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Gaziantep’te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 13.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı.

Gaziantep’te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi 4. Organize Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrika ve iki araçta arama yapıldı. Aramalar sonucu 20 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.

Gaziantep’te 20 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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