YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

07.10.2022 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo aktarım firmasının şubesinde şüpheli paketlerde yaptıkları incelemede 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili yasal işlem başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MS hastalığı konusunda çalışmalar yürüten akademisyenler Gaziantep'te buluştuMS hastalığı konusunda çalışmalar yürüten akademisyenler Gaziantep'te buluştu
Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik davaElebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava
Tekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldüTekirdağ'da bariyerlere çarptıktan sonra yanan otomobildeki kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep tabanca tüfek

Gaziantep Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:04
Sabah
06:24
Öğle
12:23
İkindi
15:39
Akşam
18:13
Yatsı
19:27
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Tam bir baş belası ama kurtulmak mümkün: Başladığı gibi bitirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.