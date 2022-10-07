Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, kentte kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo aktarım firmasının şubesinde şüpheli paketlerde yaptıkları incelemede 20 bin kurusıkı tabanca fişeği ile 4 bin 200 tüfek kartuşu ele geçirdi.
Ekipler, olayla ilgili yasal işlem başlattı.
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