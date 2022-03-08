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Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

08.03.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 22 tarihi sikke ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kişinin üzerinde tarihi değeri olan 22 sikke ele geçirildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında durumundan şüphelendiği H.P'nin üzerinde arama yaptı.

Ekipler, zanlının üzerinde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 22 sikke buldu.

H.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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