YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 24 saatte bin 84 kişiye ceza

Gaziantep’te 24 saatte bin 84 kişiye ceza

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te trafik polisleri bir günde yaptığı denetimlerde 3 bin 528 aracı kontrol ederken, uygulamalarda bin 84 araç araç sürücüsü ve yolcuya çeşitli çebeplerden ceza kesildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde durdurulan 3 bin 528 aracın kontrol edildi.

Gaziantep’te trafik polisleri bir günde yaptığı denetimlerde 3 bin 528 aracı kontrol ederken, uygulamalarda bin 84 araç araç sürücüsü ve yolcuya çeşitli çebeplerden ceza kesildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından il merkezi, ilçeler ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde durdurulan 3 bin 528 aracın kontrol edildi. Uygulamalarda trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 47 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 548 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 178 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 24 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 50 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 1 sürücüye birden fazla şerit değiştirmekten, 20 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmaktan,212 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten, olmak üzere toplamda bin 84 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
55 araç trafikten men edilen denetimlerde, 4 sürücü belgesine el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:26
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.