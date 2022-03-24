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Gaziantep'te 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

24.03.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 28 hırsızlık zanlısından 11'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 22-23 Mart'taki hırsızlıklara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 23 hırsızlık olayına karıştığını tespit edilen 28 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 11'i tutuklandı, 8'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Diğer şüpheliler ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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