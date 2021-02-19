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Gaziantep'te 28 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadına 24 yıla kadar hapis istemi

19.02.2021 14:46 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te 28 yıllık eşini kalbinden bıçaklayarak öldüren kadına 24 yıla kadar hapis istemi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadın hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Şenel T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın, 28 yıllık evli eşi Mehmet T'nin eve geç gelmesi ve telefon mesajlarını silmesi nedeniyle tartışmaya başladıkları ve maktulün kadını darbettiği belirtilen iddianamede, sanığın yardım çağırması üzerine alt katta oturan komşusunun kavgayı ayırmak için ikamete geldiği ve maktulü sakinleştirmek için yatak odasına götürdükleri kaydedildi.

Bu sırada sanığın uğramış olduğu darp nedeniyle meydana gelen şiddetli eylemin etkisi altında yatak odasının bitişiğindeki kilerden bıçağı alarak, yatak odasına girdiği ve maktulü göğüs kafesinin sağ kısmından bıçakladığı belirtilen iddianamede, Mehmet T'nin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede, ifadelerine yer verilen sanık Şenel T, eşinin kumar oynadığını, farklı kadınlarla dost hayatı yaşadığını, bu nedenle aralarında sürekli tartışma yaşandığını ve eşinin devamlı darbettiğini savunarak, çevresinden utandığı için şikayetçi olmadığını belirtti.

Olay günü yine tartıştıklarını, eşinin kendisini darbettiğini, komşuna "yetiş beni öldürecek" diye seslendiğini aktaran sanık Şenel T, komşusunun ve çocuğunun araya girmesiyle eşini yatak odasına götürdüklerini belirtti. Şenel T, eşinin yatağa oturduğu inlemeye benzer bir ses duyduğunu ve kan izi gördüğünü, kocasını kendisinin bıçaklamadığını öne sürdü.

Sanığın cezaevinde iken "eşini oğlunun öldürdüğüne" ilişkin savcılığa gönderdiği mektubun, yaşı küçük çocuğunun daha az ceza alacağı düşüncesi ve kendisini suçtan kurtarma çabasıyla yazıldığı aktarılan iddianamede, "Mevcut deliller kapsamında sanığın 'haksız tahrik altında eşe karşı kasten öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki ikametinde bıçaklanan inşaat işçisi Mehmet T. (50), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 3 çocuk annesi Şenel T. gözaltına alınmıştı.

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