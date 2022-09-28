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Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

28.09.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 3 bin 640 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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