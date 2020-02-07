Gaziantep'te 3 kişinin öldüğü muhtarlık kavgası davasının görülmesine başlandı

"Kardeşim 'Ayıp değil mi, niye küfür ediyorsun?' dedi, tartışma ilerledi. Süleyman Kaplan, bunun üzerine yanındakilere 'vurun' dedi. Süleyman'a ateş ettim. Bu sırada Eyüp Kaplan bana saldırdı, boğuşurken ensemden de biri çekiştiriyordu. Eyüp ile yere yuvarlandık. Daha sonra Eyüp üzerimden kalktı, bu defa Adem Kaplan yerdeyken saldırdı. Boğuştuğumuz sırada elimdeki tabanca kazayla ateşlendi. Bizim dışımızda da birçok silah sıkılıyordu. Bu nedenle Adem, benim silahımla mı orada ateş edenler tarafından mı vuruldu bilmiyorum."

Bunun üzerine sözlü tartışma yaşandığını dile getiren Oğuz, şöyle devam etti:

Tutuklu sanık Cuma Oğuz (21), savunmasında, seçim günü akşama doğru okulun bahçesinde sayımların bitmesini beklediklerini belirterek, "Karşımızda Süleyman Kaplan ve yakınları vardı. Daha sonra bize küfür ve hakaret ettiler, 'Elinizden muhtarlığı alacağız.' dediler." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ahmet Oğuz da silah sesleri duyunca okula doğru gittiğini anlatarak, "Arabaların arasından 5-6 kişi bana ateş etti. Ben de onların olduğu bölgeye ve yere doğru ateş ettim. Benim tarafımda benden başka ateş eden yoktu. Orada yaralanan varsa ben vurmuşumdur. Ancak 3 kişinin öldüğü anda orada değildim, ölenlerle alakam yok." dedi.

Tutuklu sanık Cemal Oğuz ise okulda yaşananların ardından hastanede Celal Kaplan'ın yaralanması olayıyla ilgili bağlantısının bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanık Mehmet Çevik, seçimde müşahitlik yaptığını, iki tarafın da akrabası olduğunu, olay anında üzerinde silah bulunmadığını ve kimseyi yaralamadığını ya da öldürmediğini söyledi.

Eski muhtar tutuklu sanık Süleyman Oğuz ise seçim günü okulda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oy kullanmaya gelenlerle sohbet ettim. Saat 16.00 gibi oy kullanma işi bitti. Gözlemci bırakıp okulu boşaltmamız istendi. Yakınlarımla okulun bahçesine çıktık. Yaklaşık 200 metre ilerideki taziyeevine gittik. Saat 17.30 gibi koşarak gelen biri 'Okulda kavga var, Cuma vuruldu.' deyince koşarak okulun kapısından içeri girdim. Kalabalık vardı. Askerlere yöneldim, oğlumu soracaktım. Sonra birisi hastaneye götürüldüğünü söyleyince, yakınlarımla hastaneye gittik."