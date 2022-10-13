Gaziantep'te 3 milyon 320 bin makaron ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kamyonda 3 milyon 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu doğu gişelerinde durdurulan kamyonda yapılan aramada, 3 milyon 320 bin boş makaron ele geçirildi.
Kamyon şoförü hakkında işlem başlatıldı.
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