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Gaziantep'te 30 litre sahte alkol ele geçirildi

15.10.2022 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 30 litre sahte alkol ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir takside yapılan aramada 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir takside arama yaptı.

Araçta 30 litre sahte alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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