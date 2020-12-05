YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 317 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep’te 317 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.12.2020 13:50 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 317 kişiye ceza kesildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 317 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden ceza kesildi.

Gaziantep’te, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 317 kişiye ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 317 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden ceza kesildi. Uygulamalarda,16 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 2 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197 şahsa idari yaptırım uygulandı.
Kontrollerde 336 işyeri denetlenirken 1 iş yerine kurallara uymadığı için cezai işlem uygulandığı açıklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyrılık iddialarına ateşli yanıtAyrılık iddialarına ateşli yanıt
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor

Gaziantep Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:22
Öğle
12:26
İkindi
14:59
Akşam
17:20
Yatsı
18:41

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Arıkan Eczanesi
Sehitkamil
Eroğlu Eczanesi
Sehitkamil
Leyla Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tülay Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Cevizli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.