Gaziantep’te 317 kişiye maske ve sosyal mesafe cezası

Gaziantep’te, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 317 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan denetimlere ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 317 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden ceza kesildi. Uygulamalarda,16 şahsa karantina hükümlerine aykırı davranmaktan, 20 yaş altı 2 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 197 şahsa idari yaptırım uygulandı.

Kontrollerde 336 işyeri denetlenirken 1 iş yerine kurallara uymadığı için cezai işlem uygulandığı açıklandı.



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