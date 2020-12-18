YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te 356 litre kaçak üretilmiş alkol ele geçirildi

Gaziantep’te 356 litre kaçak üretilmiş alkol ele geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.12.2020 10:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde kaçak alkol üretimi yapan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca 356 litre kaçak alkol ele geçirdi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yavuzeli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir büfe sahibinin ikametinde kaçak alkol üretimi yaptığı ve ürettiği kaçak alkolü iş yeri önünde park ettiği aracından ve kendi özel müşterilerine de evinden satış yaptığını tespit etti. Şüpheli şahsın iş yeri, ikameti ve aracında eş zamanlı arama yapan ekipler, 356,8 litre kaçak alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Aralık Cuma

İmsak
06:05
Sabah
07:32
Öğle
12:32
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:44

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cuma

Araban Eczanesi
Sehitkamil
Doruk Eczanesi
Sehitkamil
Emek Ensar Eczanesi
Sehitkamil
Nilay Eczanesi
Sehitkamil
Zelal Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Adıbelli Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.