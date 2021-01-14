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Gaziantep’te 393 kişiye korona virüs cezası

14.01.2021 13:16 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te korona virüs ile mkücadele kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 393 kişiye ceza kesildi.Gaziantep Emniyeti tarafından yapılan denetimlerde kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te korona virüs ile mkücadele kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 393 kişiye ceza kesildi.
Gaziantep Emniyeti tarafından yapılan denetimlerde kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili emniyetten yapılan açıklamada, karantina hükümlerine aykırı davranan 2, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 266, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 125 kişiye cezai işlem uygulandı. Maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 115 şahıs ise ikaz edildiği ifade edildi.

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