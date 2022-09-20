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Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

20.09.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te 4 araç çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te farklı tarihlerde 4 araç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde 4 aracın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının S.D. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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