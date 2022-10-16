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Gaziantep'te "4. Gazi Yarı Maratonu" başladı

16.10.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te "4. Gazi Yarı Maratonu" başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, büyükşehir belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler 21,1 ve 10 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.

Halk koşusuna katılan bazı vatandaşlar ellerinde "Bartın" yazılı dövizlerle koştu. Toplam 370 bin liralık ödülün dağıtılacağı koşuda birincilerine 12 bin lira verilecek, parkur rekoruna ayrıca 5 bin lira ek ödül ödenecek.

Vali Davut Gül, organizasyon öncesinde, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet diledi.

Söz konusu olay nedeniyle organizasyonun eğlence kısmının iptal edildiğini sadece sportif kısmının yapıldığına aktaran Gül, "Spor şehri Gaziantep olmasında önemli katkıları var bu organizasyonun. Kurumların büyük katkıları var. İnşallah bu artarak devam edecek." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise tüm sporculara başarılar diledi.

Gazi Yarı Maratonu'nun adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığını belirten Şahin, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Bartın'daki acıyı bütün yüreğimizde hissediyoruz. O yüzden bu maratonu sessiz koşuyoruz. Gençlerimiz ve ülkemizin geleceği için hep birlikte koşuyoruz. Bilim, eğitim ve spor şehri Gaziantep için koşuyoruz. İkinci yüz yılın destanını yazmak için koşuyoruz." diye konuştu.

10 kilometrelik parkura 586 ve 21.1 kilometre parkura ise 344 sporcu katıldı.

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